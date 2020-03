Materazzi sfida Ibrahimovic: “Se vuoi ti presto la Champions” (VIDEO)

NEWS MILAN – La provocazione di Marco Materazzi verso Zlatan Ibrahimovic: “Se vuoi ti presto la Champions League“. Un astio tra i due che risule ormai a diversi anni fa, dall’addio dello svedese all’Inter per andare al Barcellona, nella stagione in cui i nerazzurri trionfarono in Champions.

“Odio”, in senso sportivo, proseguito con le sfide nel derby degli anni successivi, con Materazzi sbeffeggiato più volte dallo svedese a suon di giocate e gol. E una volta, in un famoso derby Inter-Milan, Ibra mandò addirittura in ospedale l’ex difensore con un duro intervento.

Oggi Materazzi dal proprio canale Instagram ha pubblicato un video nelle ‘stories’ in cui partecipa alla ‘Challenge’ dei palleggi con la carta igienica, facendo canestro all’interno della Champions League. Subito la sfida a Ibra: “Vediamo se ci riesci. Se vuoi la coppa te la presto”.

Intanto sono ore particolarmente calde per via del coronavirus. Ci sono i primi due contagiati nel Milan, con Paolo Maldini e il figlio Daniel. Il dirigente rossonero però aveva sintomi da diverse settimane: i dettagli >>>

