Materazzi: “Quanti cazzotti prendeva Pirlo da Gattuso!” | VIDEO

VIDEO – In questi mesi in cui il calcio ha subito una battuta d’arresto a causa del coronavirus, sono i ricordi a trionfare, attraverso le dirette Instagram, diventato un vero e proprio fenomeno di intrattenimento. In una di queste, che ha visto insieme Marco Materazzi e la ‘Iena’ Niccolò De Devitiis, l’ex difensore dell’Inter ha raccontato alcuni aneddoti relativi ad Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, avversari di club ma compagni di Nazionale. Ecco i ‘litigi’ tra i due.

