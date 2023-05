Materazzi, frecciata a Ibrahimovic: “Con lui la Champions …” | VIDEO

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha lanciato una frecciata a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, alla 'Milano Football Week'

Marco Materazzi è intervenuto in collegamento telefonico alla Milano Football Week per ringraziare l'amico Samuel Eto'o per la vittoria della Champions League con l'Inter nel 2010. L'ex difensore interista, non ha perso l'occasione per lanciare l'ennesima frecciata a Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che lasciò i nerazzurri l'anno precedente per andare al Barça proprio nell'operazione che portò il camerunense alla corte di José Mourinho. Il video con le parole di Materazzi