Marotta: “Galliani a Istanbul per tifare Inter? Orgoglioso” | VIDEO

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha partecipato alla presentazione della prima autobiografia di Adriano Galliani

Intervenuto alla presentazione dell'autobiografia di Adriano Galliani ("Memorie di Adriano G.", scritto con Luigi Garlando ed edito da Piemme), l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del suo rapporto con l'ex, storico dirigente del Milan per oltre 30 anni. Il quale, dal canto suo, ha rivelato di andare ad Istanbul per la finale di Champions League e di voler tifare per l'Inter. Guarda il video di 'GazzettaTV'