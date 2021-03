Manchester United, Rashford k.o.: salta il Milan giovedì? | VIDEO

Manchester United in ansia per Rashford

Marcus Rashford, classe 1997, attaccante del Manchester United, è uscito per infortunio al 73′ del derby vinto per 0-2 all’Etihad Stadium contro il Manchester City grazie alle reti di Bruno Fernandes su calcio di rigore e Luke Shaw. Con Paul Pogba out e Edinson Cavani non al top, dunque, altra possibile tegola per Ole Gunnar Solskjær, manager dei ‘Red Devils‘. Rashford, infatti, potrebbe saltare la sfida di giovedì, ore 18:55, ad ‘Old Trafford‘ contro il Milan per l’andata degli ottavi di Europa League.