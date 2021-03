MANCHESTER UNITED-MILAN: Europa League, la presentazione / News

Una partita che non può essere considerata al pari delle altre, Manchester United-Milan. Saranno gli ottavi di finale di Europa League, ma in campo scenderanno 10 Champions League (ovviamente ben sette sono rossonere). Ecco perché ha il sapore di una grande notte europea. I ricordi sono tantissimi e la tradizione è favorevole al Milan, che su cinque scontri diretti ha ottenuto la qualificazione in quattro occasioni. L’ultima volta, però, ha sorriso ai Red Devils, che hanno stravinto all’Old Trafford, dove giovedì alle 18:55 si accenderanno le luci di un grande spettacolo. Nella video news la presentazione del match.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>