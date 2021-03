MANCHESTER UNITED-MILAN di Europa League, i precedenti / News

Sarà una sfida dal grande fascino, che ha il sapore delle grandi notti europee, perché, anche se sarà “solo” Europa League è pur sempre Manchester United-Milan. Le due formazioni si affronteranno agli ottavi di finale ed è la prima volta che si incontrano in una competizione che non sia la Champions League o la vecchia Coppa dei Campioni. Sono cinque in totale i precedenti (ovviamente dieci considerando andata e ritorno) e il bilancio è nettamente in favore dei rossoneri: quattro volte il Milan ha eliminato il Manchester United, che ha dunque avuto la meglio solo in un’occasione. Nella video news il ricordo di tutti i precedenti.

