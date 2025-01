Manchester United, altra incredibile papera di Onana | VIDEO

Il Manchester United ha perso in casa, 1-3, contro il Brighton e André Onana, ex portiere dell'Inter, ne ha combinata un'altra delle sue

Continua la pessima stagione del Manchester United, che crolla in casa contro il Brighton e scivola al tredicesimo posto in classifica in Premier League. A nulla serve il gol di capitan Bruno Fernandes: finisce 1-3 per i 'Seagulls', grazie alle reti di Yankuba Minteh, Kaour Mitoma e Georginio Rutter. E proprio il gol del francese è arrivato dopo una clamorosa papera di André Onana, che si dimentica il pallone in piena area di rigore. Altra giornata da dimenticare per l'ex portiere dell'Inter. Guarda gli highlights nel video