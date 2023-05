Manchester City-Inter: un ‘diverso’ avvicinamento alla finale | VIDEO

Il prossimo 10 giugno si disputerà Manchester City-Inter, finale di Champions League. Ecco come si stanno avvicinando le due squadre

In vista della finale di Champions League tra Manchester City e Inter in programma il 10 giugno, è diventato virale sui social un video che mette ironicamente a confronto gli spogliatoi delle due squadre. In riferimento agli inglesi si vede Pep Guardiola che dà indicazioni tattiche ai suoi giocatori. In quello interista c'è una grande festa guidata da Denzel Dumfries