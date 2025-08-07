PIANETAMILAN i nostri video Foden: “De Bruyne? Ecco cosa può dare al Napoli e all’Italia” | VIDEO
INTERVISTE
Foden: “De Bruyne? Ecco cosa può dare al Napoli e all’Italia” | VIDEO
Phil Foden del Manchester City ha parlato, a 'La Gazzetta dello Sport', dell'ex compagno di squadra Kevin De Bruyne, oggi al Napoli. Il video
Phil Foden, esterno offensivo del Manchester City ha parlato, in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', dell'ex compagno di squadra Kevin De Bruyne, trasferitosi al Napoli nell'ultimo calciomercato estivo dopo molte stagioni con i 'Citizens'. Il video con le dichiarazioni dell'inglese