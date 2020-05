Maldini vs Rangnick: la ricostruzione dei fatti / Milan News

VIDEO MILAN NEWS – Non è ancora ufficialmente rossonero, ma Ralf Rangnick sembra già avere un’influenza particolarmente potente sul Milan. Da quando il tedesco è in orbita milanista, la dirigenza rossonera ha iniziato a subire contraccolpi mica male. Il primo è stato proprio Paolo Maldini, che tuttavia era rimasto nelle righe e aveva solo dichiarato di non ritenerlo un profilo particolarmente adatto per il Milan nel ruolo da allenatore (prendere nota di queste dichiarazioni e di come Maldini faccia riferimento solo al ruolo di tecnico).

Molto meno diplomatico e cauto è stato Zvonimir Boban, che ha pubblicamente dichiarato che Ivan Gazidis aveva fatto firmare un pre-contratto a Rangnick senza chiamare in causa né lui né tanto meno Maldini. Dichiarazioni che hanno portato a un licenziamento per giusta causa del croato. A questo punto il quadro della situazione è chiaro: Rangnick è stato contattato, Maldini e Boban non sono stati informati e molto probabilmente perché il tedesco arriverebbe a svolgere il ruolo di manager in stile inglese. Con un paio di dichiarazioni di facciata, però, Gazidis riesce a contenere la cosa e torna apparentemente il sereno.

Fino a pochi giorni fa. Rangnick in persona ha riacceso la fiamma. Nelle scorse settimane aveva già detto di essere stato contattato dal Milan, ma senza approfondire troppo. Qualche giorno fa, però, ha rincarato la dose: nuove conferme sui contatti col Milan, nessuna esclusione sul futuro e chiarimento del ruolo che vorrebbe svolgere: pieni poteri e quindi non solo allenatore, ma anche uomo mercato. Questo ha mandato su tutte le furie Maldini. L’eterno capitano rossonero già non aveva gradito le voci su un cambio d’allenatore nel bel mezzo della stagione, ma quando si è visto scavalcare in prima persona è esploso definitivamente. Così, è arrivato a parlare di mancanza di rispetto e invasione di campo nei confronti di chi sta ancora cercando di lavorare e completare la stagione.

Di fatto, però, Rangnick non ha mai detto di voler andare al Milan a fare il capo. Il tedesco ha semplicemente detto la verità: il Milan l’ha contattato, ma affinché lui accetti c’è bisogno che possa avere il pieno potere decisionale. Ecco perché viene facile pensare che Maldini abbia preso sì di mira Rangnick (comunque poco elegante nel confermare le voci a stagione non ancora conclusa), ma rivolgendosi alla proprietà e a Gazidis. Ciò che ha voluto dire Maldini è stato che non è corretto contattare altri profili senza comunicare nulla e con la stagione ancora in corso. Ecco perché appare molto difficile non solo una convivenza con Rangnick (ormai alquanto impossibile), ma anche una semplice permanenza di Maldini, a prescindere dal fatto che il tedesco arrivi o no. Per tutte le parole di Maldini LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓