Maldini: "Per me in Italia c'è solo il Milan. Scudetto? Se mantieni questa classifica …"
Maldini: “Per me in Italia c’è solo il Milan. Scudetto? Se mantieni questa classifica …”
Paolo Maldini, ex difensore e dirigente del Milan, ha ribadito l'amore per i colori rossoneri in un'intervista rilasciata in questi giorni
L'ex capitano ed ex dirigente del Milan, Paolo Maldini, intervenuto a margine del Premio Viareggio nei giorni scorsi, ha ribadito ancora una volta il suo legame con il Diavolo: "Per me in Italia non c'è nessun altro", le parole della leggenda rossonera, che, lo ricordiamo, ha concluso il suo lavoro dirigenziale il 5 giugno 2023 per volere del club di Via Aldo Rossi