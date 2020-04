Maldini: “In Corea non volevano farci entrare allo stadio” | VIDEO

VIDEO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ex calciatore dei rossoneri e della Nazionale Italiana, ha ricordato in diretta su ‘Instagram‘ con Christian Vieri un aneddoto sui Mondiali 2002 in Corea del Sud e Giappone, quando gli azzurri vennero eliminati dai padroni di casa nella famosa sfida decisa da un gol di testa del ‘perugino’ Ahn Jung-Hwan e dalla conduzione di gara dell’arbitro Byron Moreno. Il video con le parole di Maldini e Vieri.

