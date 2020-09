Maldini, da Cesare a Daniel. E Paolo: “Fastidio per le stesse cose” | Video

VIDEO MILAN NEWS – Il direttore tecnico del Milan ha visto prima esordire e poi segnare proprio figlio. Una particolarità? Non se ti chiami Maldini e sei nel Milan. Cesare Maldini, padre di Paolo Maldini, lo ha avuto come giocatore da allenatore. E ora Paolo da direttore tecnico ha Daniel Maldini in prima squadra. Qualche mese fa, in diretta Instagram con l’ex compagno Christian Vieri durante il periodo di lockdown, Paolo ha parlato del rapporto con suo figlio, confessando che in molte cose ci si rivede. Dal rapporto con i compagni in squadra fino ai fastidi procurati dalla figura del padre. Ecco le sue parole nel video.

