Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. Ecco il video all'uscita dalla sede rossonera

La firma è finalmente arrivata. Il capitano del Milan Mike Maignan ha siglato nel pomeriggio il rinnovo che lo legherà in rossonero per le prossime stagioni. Ecco il video dell'uscita di 'Magic' Mike da Casa Milan. L'annuncio ufficiale è previsto a breve.