Maglia Roma 2020-2021: torna il modello di fine anni Settanta | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO ROMA – La Roma e la Nike hanno rescisso anticipatamente il contratto che le legava ancora per una stagione. La prima maglia che l’azienda statunitense, però, ha prodotto per la squadra giallorossa in vista della stagione 2020-2021, è davvero molto bella. La divisa da gioco ‘home‘, l’ultima che porterà il celebre ‘baffo‘ della Nike, richiama il modello, iconico, indossato dai giallorossi a fine anni Settanta, la ‘maglia ghiacciolo‘. Vediamo tutto nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

