PIANETAMILAN i nostri video PSG, Luis Enrique: “Donnarumma via? Responsabilità mia” | VIDEO
CALCIOMERCATO
PSG, Luis Enrique: “Donnarumma via? Responsabilità mia” | VIDEO
Alla vigilia della finale della Supercoppa Europea, PSG-Tottenham, Luis Enrique, tecnico dei francesi, parla del caso Gianluigi Donnarumma
Alla vigilia della finale della Supercoppa Europea, PSG-Tottenham, in programma al 'Bluenergy Stadium' di Udine, Luis Enrique, allenatore dei francesi, parla del caso Gianluigi Donnarumma, messo fuori squadra e sostituito tra i pali da Lucas Chevalier. Ecco il video con le dichiarazioni del tecnico asturiano