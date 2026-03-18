Inter 68 punti, Milan 60, Napoli 59. Ma per La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno più chance di finire davanti al Diavolo in classifica

Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast de' La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno analizzato la lotta al secondo posto tra Milan e Napoli, un duello più complesso di quanto dica la classifica. Nonostante i rossoneri (60 punti) siano più vicini all’Inter (68), il Napoli (59) sembra avere un vantaggio concreto: un calendario più favorevole, un attacco più produttivo e una rosa arricchita dalla presenza di Rasmus Højlund, che in estate era stato vicino proprio al Milan. Guarda il video