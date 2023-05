Lotta Champions, Agresti: “Occhio all’Atalanta con Zapata” | VIDEO

L'Atalanta si rilancia nella lotta per un posto in Champions League con la vittoria a Torino firmata da un super Duván Zapata. Il commento

La Serie A ha mandato in archivio la sua 32esima giornata. Dietro il Napoli, ci sono Lazio (61 punti), Juventus (60), Inter, Milan e Roma (57). Ma attenzione all'Atalanta (55 punti), che, con la vittoria per 1-2 in casa del Torino, si è rilanciata in zona Champions. Secondo Stefano Agresti de 'La Gazzetta dello Sport', la 'Dea' può fare paura con il ritrovato Duván Zapata. Nel video il suo commento al campionato