LOSC-MILAN: Europa League, Top e Flop del match, le pagelle / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa da poco LOSC-Milan, quarta giornata del girone di Europa League. Solo un pareggio per la squadra di Stefano Pioli, ancora assente per Coronavirus e sostituito dal collaboratore Daniele Bonera. I rossoneri non brillano. Senza infamia e senza lode. Un pareggio giusto, ma che lascia l’amaro in bocca dopo essere passati in vantaggio. Bene Ante Rebic e l’autore del gol Samu Castillejo, male Hauge e Matteo Gabbia. Ecco i migliori e i peggiori rossoneri nella video news.

