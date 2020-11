LOSC-MILAN: Europa League, la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina LOSC-Milan, quarta giornata del girone di Europa League. Già importante per il posizionamento nel girone e la qualificazione. I rossoneri però devono fare a meno di diversi giocatori. Tre quarti dell’attacco titolare sarà assente. Distorsione per Alexis Saelemaekers e problemi muscolari per Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Inoltre, Stefano Pioli, probabilmente ancora assente per Coronavirus, farà anche un po’ di cambiamenti nel resto della squadra. Ecco dunque, nella video news, la probabile formazione rossonera.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>