LOSC-MILAN: Europa League, la presentazione del match / News

VIDEO MILAN NEWS – Può già essere un match decisivo. Non da dentro o fuori, ma che può decretare il piazzamento rossonero nel girone. Giovedì si gioca LOSC-Milan, quarta giornata del girone di Europa League. I francesi ci arrivano da primi nel girone con 7 punti, i rossoneri subito dietro a 6. In caso di vittoria rossoblù, diventerebbe davvero difficile pensare al primo posto. Milan che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, infortunato, mentre negli avversari non c’è Renato Sanches, tra i migliori dell’andata, quando la formazione transalpina si è imposta per 0-3 a San Siro, nell’unica sconfitta stagionale del Milan finora. Nella video news la presentazione della sfida.

