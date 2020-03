VIDEO – Un suggerimento a chi decide le sorti della Premier League quello di Jurgen Klopp che, in conferenza stampa, ha lanciato l’allarme sui calendari troppo fitti e sulle troppe partite da disputare in una stagione. Secondo l’allenatore del Liverpool, tutto ciò non può andare avanti per molto tempo. Ecco il video.

