Il Liverpool ha preso Kabak: piaceva tanto al Milan

Mimmo Cugini, in studio con Giacomo Detomaso per ‘GazzettaTV‘, ha commentato il trasferimento di Ozan Kabak dallo Schalke 04 al Liverpool e la sessione di mercato di gennaio in Premier League. Kabak, lo ricordiamo, è stato a lungo un obiettivo di calciomercato del Milan.