Liverpool-Darmstadt, super gol di tacco al volo per Luis Díaz | VIDEO

Luis Díaz ha segnato nel 3-1 del Liverpool in amichevole contro il Darmstadt. Il colombiano a segno con una prodezza in seguito ad un corner

Lunedì 7 agosto, a Preston (Inghilterra), si è disputata un'amichevole precampionato tra il Liverpool di Jürgen Klopp e i tedeschi del Darmstadt, neo-promosso in Bundesliga. I 'Reds' hanno vinto 3-1 con i gol di Mohamed Salah (5'), Diogo Jota (8') e Luis Díaz (59'). Proprio la rete del colombiano, ex Porto, è stata meravigliosa: colpo di tacco al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rivediamo in questo video!