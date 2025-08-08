Liverpool, calciomercato stellare. E non è mica finito qui … | VIDEO

Il Liverpool di Arne Slot ha condotto una florida e ricca sessione estiva di calciomercato. Ma gli acquisti non dovrebbero essere terminati

Il Liverpool ha già speso oltre 300 milioni di euro sul calciomercato estivo e non ha intenzione di fermarsi qui. Da Florian Wirtz a Hugo Ekitiké arrivando a Jérémie Frimpong, oltre al sogno Alexander Isak del Newcastle che rimane vivo: come può permettersi un mercato così? E soprattutto, come giocheranno i 'Reds' di Arne Slot, chiamati a riconfermarsi e a dominare in Inghilterra e in Europa? Il video di 'GazzettaTV'