Liverpool, addio Klopp: Anfield lo saluta con questa coreografia | VIDEO

Liverpool-Wolverhampton 2-0, ultima partita di Jürgen Klopp da manager dei 'Reds' dopo nove anni: la coreografia dei tifosi per il tedesco

Ieri pomeriggio, ad Anfield, il Liverpool ha battuto per 2-0 il Wolverhampton nell'ultima giornata della Premier League 2023-2024. Questa è stata anche l'ultima gara di Jürgen Klopp come manager dei 'Reds': il tedesco, come ampiamente annunciato, lascia la panchina dopo nove anni e otto titoli, tra cui una Premier e una Champions League. I tifosi allo stadio lo sanno salutato con questa coreografia: il video