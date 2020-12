Liverani vede un Milan in calo senza Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha detto la sua opinione sulla lotta per il titolo in Serie A dopo la sconfitta contro la Juventus (0-4) al ‘Tardini‘. Secondo Liverani, con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic il Milan perde molte delle sue chance … Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Liverani sul Milan di Ibrahimovic in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.