Lione-Montpellier 1-2: ancora in gol Paqueta | VIDEO

Paqueta-gol, ma il Lione perde in casa

Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano ceduto la scorsa estate dal Milan all’Olympique Lione per 20 milioni di euro, è giunto al terzo gol in Ligue 1. Quello realizzato ieri, però, al secondo minuto di recupero del primo tempo tra Lione e Montpellier, non è bastato per evitare la sconfitta interna all’OL di Rudi Garcia. Rivediamo gol e highlights del match dell’OL di Paqueta in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.