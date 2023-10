Gattuso, prima vittoria con il Marsiglia: lui festeggia così | VIDEO

Gennaro Gattuso ha conquistato la sua prima vittoria da tecnico dell'Olympique Marsiglia: al 'Vélodrome', battuto 3-0 il Le Havre. Il video

Gennaro Gattuso, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, ha conquistato la sua prima vittoria da tecnico dell'Olympique Marsiglia. Nella 8^ giornata della Ligue 1 2023-2024, infatti, al 'Vélodrome' l'OM ha battuto 3-0 il Le Havre grazie ad un'autorete ed ai gol di Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr. Nel video, pubblicato sui social dal club della Costa Azzurra, ecco come ha festeggiato Rino il suo primo successo in Francia