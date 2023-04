Nizza-PSG 0-2: gol di Messi e Ramos, miracoli di Donnarumma | VIDEO

Nizza-PSG, posticipo del 30° turno di Ligue 1, è finito 0-2. Un gol per tempo di Lionel Messi e Sergio Ramos. Gigio Donnarumma para tutto!

Ieri sera, all'Allianz Riviera, si è disputata Nizza-PSG, partita che ha chiuso la 30^ giornata della Ligue 1 francese. La compagine di Christophe Galtier (ex di giornata) si è imposta 0-2 mantenendo, quindi, il +6 sul Lens secondo in classifica. Successo griffato dalle firme d'autore di Lionel Messi (26') e Sergio Ramos (76'). Se il PSG, però, ha portato a casa i tre punti, lo deve anche a Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere del Milan ha salvato la propria porta in molte occasioni. Gol e highlights del match in questo video di 'Sky Sport'