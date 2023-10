Eurorivali: vince il PSG, ma cosa ha sbagliato Mbappé! | VIDEO

Il PSG di Luis Enrique vince a Rennes nell'ultimo turno di Ligue 1. Kylian Mbappé si divora un gol colossale. La partita dei rivali del Milan

Ieri, al 'Roazhon Park', Rennes-PSG, partita della 8^ giornata della Ligue 1 2023-2024, è terminata 1-3 per la squadra di Luis Enrique, che affronterà il Milan nel Gruppo F della Champions League 2023-2024 (a Parigi il 25 ottobre, a Milano il 7 novembre). Reti, per i parigini, di Vitinha, Achraf Hakimi e Randal Kolo Muani. Ma cosa ha sbagliato, tutto solo davanti la porta, la stella Kylian Mbappé! In questo video vediamo gol e highlights del match dei Campioni di Francia in carica