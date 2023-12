Ex Milan – Gattuso fa volare il Marsiglia: poker a Lorient | VIDEO

Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, ha portato l'Olympique Marsiglia alla quarta vittoria di fila tra campionato e coppa

Dopo un inizio in chiaroscuro, sta prendendo la giusta piega l'avventura di Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. Quarta vittoria di fila, infatti, per l'OM: dopo quelle contro Ajax in Europa League e Rennes e Olympique Lione in Ligue 1, ieri altri tre punti in campionato. La squadra della Costa Azzurra è passata, 2-4, sul campo del Lorient. In questo video vediamo gol e highlights della partita