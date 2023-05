Ligue 1 – Auxerre-PSG 1-2, un’altra papera di Donnarumma | VIDEO

Gianluigi Donnarumma ha commesso un brutto errore, durante Auxerre-PSG 1-2, ultimo turno della Ligue 1. Nel video la papera dell'ex Milan

Nella 36^ giornata di Ligue 1 il PSG ha vinto in casa dell'Auxerre con la doppietta di Kylian Mbappé. Il portiere dei parigini, Gianluigi Donnarumma, ha effettuato un paio di belle parate. Poi, però, ha commesso una papera sul tiro di Lassine Sinayoko al 51'. Spedendo, di fatto, in rete gli avversari. Ecco, in questo video di gol e highlights, l'errore dell'ex estremo difensore rossonero