Lecco in Serie B dopo 50 anni: giocatori in festa sul pullman | VIDEO

Storica promozione per il Lecco, che, dopo 50 anni e un giorno, ha ritrovato la Serie B. La squadra di Luciano Foschi ha raggiunto il traguardo battendo per 3-1 il Foggia nel ritorno della finale playoff, dopo il successo per 1-2 dell'andata allo 'Zaccheria'. In serata, grande festa per i giocatori e la città: guarda il video dei calciatori, che, in bus con le famiglie, si scatenano con i cori