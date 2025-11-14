PIANETAMILAN i nostri video Lecce, Sticchi Damiani: “Camarda? Il premio gol non esiste, è un’invenzione”

ULTIME MILAN NEWS

Lecce, Sticchi Damiani: “Camarda? Il premio gol non esiste, è un’invenzione”

desc img
Emiliano Guadagnoli
14 novembre

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è stato ospite dell’Unisalento svelando anche alcuni retroscena del prestito di Francesco Camarda dal Milan

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è stato ospite dell’Unisalento svelando anche alcuni retroscena del prestito di Francesco Camarda dal Milan. Il video da Gazzetta.it.