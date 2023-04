Lecce-Napoli, la probabile formazione di Spalletti | VIDEO

La probabile formazione degli azzurri di Luciano Spalletti per Lecce-Napoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023. Il video

Stasera, alle ore 19:00, si disputerà allo stadio 'Via del Mare' la sfida Lecce-Napoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023. Il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, dovrà rinunciare ancora a Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, però, potrebbe tornare in campo già mercoledì sera a 'San Siro' contro il Milan in Champions League. In attacco, dunque, ci sarà Giacomo Raspadori. Vediamo insieme, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione dei campani