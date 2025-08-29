PIANETAMILAN i nostri video Lecce-Milan, probabili formazioni: per Allegri è già emergenza | VIDEO

FORMAZIONI

Lecce-Milan, probabili formazioni: per Allegri è già emergenza | VIDEO

desc img
Emiliano Guadagnoli
29 agosto

Lecce-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri una gara già da vincere. Possibili cambi rispetto alla sfida con la Cremonese

Lecce-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri una gara già da vincere. Possibili cambi rispetto alla sfida con la Cremonese. Le ultime notizie dal video di Gazzetta.it.