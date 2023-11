Lecce-Milan, la probabile formazione: Pioli torna al 4-2-3-1 | VIDEO

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024. Il video

Ecco, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Lecce-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio 'Via de Mare' in Salento. Il tecnico del Diavolo tornerà al 4-2-3-1, la 'formula Scudetto', con Ruben Loftus-Cheek da 'trequartista tattico'