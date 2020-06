LECCE-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si torna in campo. Si riparte con Lecce-Milan, prima partita della 27esima giornata, dopo che tra oggi e domani si giocheranno i quattro recuperi della 25esima giornata. Stefano Pioli si affida al Milan migliore, quello ormai collaudato. Ritrova Theo Hernandez e Samu Castillejo, ma non ancora Zlatan Ibrahimovic. Al suo posto avanzato nel ruolo di punta ci dovrebbe essere Ante Rebic, con invece Giacomo Bonaventura sulla fascia sinistra. Nella video news la probabile formazione. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓