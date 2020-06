LECCE-MILAN: il dubbio di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si tornerà in campo anche per il campionato. Si riparte da Lecce-Milan. Pochissimi dubbi di formazione per Stefano Pioli, se non nessuno. Il tecnico rossonero sembra aver sciolto anche l’ultimo nodo, quello legato al terzino destro. Se dalla parte opposta Theo Hernandez torna a disposizione ed è certo di una maglia da titolare, a destra c’era il classico ballottaggio tra Andrea Conti e Davide Calabria. Il primo sembra essere in leggero vantaggio. Nella video news tutte le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

