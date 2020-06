LECCE-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Si torna in campo, ricomincia il campionato. Dopo l’antipasto della Coppa Italia, la Serie A riparte a pieno regime e ad alta intensità. Oggi iniziano i quattro match di recupero della 25esima giornata, mentre lunedì si inizierà di nuovo con la 27esima. Ad aprire le danze sarà Lecce-Milan. I rossoneri hanno una tradizione positiva con i pugliesi, ma vista la situazione il match è sempre imprevedibile. Nella video news 10 statistiche in soli 90 secondi. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓