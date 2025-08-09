PIANETAMILAN i nostri video Lecce, González annuncia il ritiro dal calcio: la sua storia | VIDEO
SERIE A
Joan González, promettente centrocampista spagnolo del Lecce costretto a fermarsi un anno fa per un problema al cuore, ha optato per il ritiro
Joan González, classe 2002 promettente centrocampista spagnolo del Lecce - ex Barcellona - costretto a fermarsi un anno fa per un problema al cuore, ha optato per il ritiro dal calcio giocato. L'annuncio in un video pubblicato sui propri canali social ufficiali