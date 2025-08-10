PIANETAMILAN i nostri video Lecce, Corvino afferma sicuro: “Camarda è un cavallo vincente” | VIDEO
INTERVISTE
Lecce, Corvino afferma sicuro: “Camarda è un cavallo vincente” | VIDEO
Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, ha parlato di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 preso in prestito dal Milan. Il video
Pantaleo Corvino, direttore responsabile dell'area tecnica del Lecce, si è raccontato durante "Classe Dirigente", il nuovo format online sul canale 'YouTube' de 'La Gazzetta dello Sport'. Guarda nel video l'estratto con le dichiarazioni su Francesco Camarda, promettente attaccante 17enne passato poche settimane fa in prestito dal Milan al club giallorosso