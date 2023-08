Leagues Cup, Nashville-Inter Miami: gol fantastico di Messi | VIDEO

Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup con l'Inter Miami: sconfitta Nashville in finale ai calci di rigore. Ma che gol aveva fatto la Pulce!

L'Inter Miami di Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf con un successo in finale su Nashville per 10-9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1. E Messi è stato ancora protagonista: prima ha portato in vantaggio Miami al 24' del primo tempo con un gol all'incrocio dei pali (è il decimo in 7 partite), e dopo il pareggio di Fafa Picault nella ripresa ha segnato anche il primo della serie di rigori. Ecco il gol realizzato su azione dal fuoriclasse argentino in questo video