Le tre insidie del Napoli di Conte nella stagione 2025-2026 | VIDEO
Le tre insidie del Napoli di Conte nella stagione 2025-2026 | VIDEO
Il Napoli di Antonio Conte, Campione d'Italia in carica, riparte per la nuova stagione con tre insidie mica male. Il punto in questo video
Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', sono stati fatti i pronostici per il nuovo campionato di Serie A, stagione 2025-2026: così il giornalista della 'rosea', Marco Guidi, ha parlato delle difficoltà del Napoli di Antonio Conte dopo lo Scudetto appena conquistato. Dall'impegno in Champions League alla rosa ampia, passando per l'infortunio di Romelu Lukaku. Guarda il video