Le migliori giocate di Ruud Gullit con il Milan | Video

NEWS MILAN – Il video del Milan che ricorda una storica leggenda: Ruud Gullit. Un calciatore, soprattutto un personaggio. Tra le icone scelte da Milan TV non poteva non esserci il Tulipano Nero, che ha scritto buona parte della nostra storia a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.

Un grande giocatore, uno show-man (video in alto): Gullit è stato gol, treccine, vittorie, musica e… Pallone d’Oro. Con il Diavolo, grazie a molte sue firme da protagonista, ha dominato in Italia e in Europa. Ripercorriamo la carriera rossonera di Ruud.

Per altri video storici sul nostro Milan, interviste e amarcord, entra nella nostra sezione speciale dedicata >>>