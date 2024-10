Lazio, Pedro sottovalutato: miglior attore non protagonista in Serie A | VIDEO

Pedro, che ha vinto tutto in carriera, a 37 anni suonati continua a giocare bene e a segnare nella Lazio. Il punto sul calciatore ex Barça

Pedro è il giocatore che ha vinto tutto, dalla Champions League al Mondiale. E a 37 anni continua a essere una macchina da gol per la Lazio. Ecco perché Pedro è il candidato perfetto per l'Oscar al miglior attore non protagonista del calcio in Serie A. Guarda il video di 'GazzettaTV'