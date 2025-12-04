LAZIO-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Coppa Italia News

È finita Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri