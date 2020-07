VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Lazio-Milan, gara che ha portato con sé anche diversi commenti sui social network. Una prova eccellente della squadra rossonera, che si è imposta per 3-0. Non sono mancate le ironie, da Claudio Lotito che ora vuole annullare il campionato a uno Zlatan Ibrahimovic risorto. Nel mezzo sfottò alla Lazio e sorpresa per un grandissimo Milan. Nella video news i più divertenti.

